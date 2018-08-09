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    • Контейнерооборот Южного региона РФ

    09.08.2018

    • В июне контейнерооборот в Южном регионе снизился на 15,92% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Положительная динамика наблюдается только в транзите (+

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