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    • Запуск с опережением на Ямале

    09.08.2018

    • Сегодня состоялся запуск второй очереди «Ямал СПГ». По информации «Новатэка», первый СПГ на второй линии был получен 21 июля, сегодня состоялась отгрузка первой партии.

    Как рассказали SeaNews в «Совкомфлоте», первую партию со второй линии отгрузили на газовоз компании «Псков», который был взят «Ямал СПГ» в субчартер у «Газпрома». Груз пойдет на один из терминалов в западном направлении.

    Другой газовоз «Совкомфлота», «Кристоф де Маржери», который недавно совершил переход Северным морским путем в восточном направлении без ледокольной проводки, в настоящий момент возвращается из Китая, планируется, что он самостоятельно пройдет СМП и встанет под погрузку в Сабетте через 8 дней.

    По проекту, завод «Ямал СПГ» строится тремя очередями по 5,5 млн тонн СПГ в год. Ресурсной базой является Южно-Тамбейское месторождение на полуострове Ямал.

    Запуск с опережением на ЯмалеВторая технологическая линия завода будет производить 5,5 млн тонн сжиженного природного газа – столько же, сколько и первая линия, которая был введена в эксплуатацию в декабре 2017 года. По данным «Новатэка», на сегодня с первой линии было отгружено 47 партий (более 3,5 млн тонн СПГ).

    Напомним, что в апреле глава «Новатэка» Леонид Михельсон прогнозировал запуск второй линии в сентябре или октябре 2018 года. Таким образом, запуск второй очереди завода произошел раньше ожидавшегося на 1-2 месяца. В самой компании говорят об опережении графика на 6 месяцев.

    «Совокупная доля двух линий «Ямала СПГ» составляет около 3,5% от мирового объема рынка СПГ. <...> Наша стратегическая цель – к 2030 году производить 55-60 млн тонн СПГ в год», – цитирует пресс-служба «Новатэка» Л.Михельсона.

    Акционерами «Ямал СПГ» являются «Новатэк», которому принадлежит 50,1% в проекте, французская Total с 20%, китайская CNPC с 20% и китайский фонд «Шелковый путь» (SRF) с 9,9%.

     

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