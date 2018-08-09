Дроны в порту Сингапур

Wilhelmsen Ships Service (WSS) разработает для Сингапура систему управления беспилотными летательными аппаратами (Unmanned Aircraft System – UAS).

WSS стала одной из четырех компаний, чьи проекты по разработке технологий и инноваций в области широкого использования UAS получили финансирование. Максимальная сумма, выделяемая на каждый проект, составляет 1,1 млн долларов, или до 50% от общей стоимости проекта.

Проект WSS основан на использовании UAS при доставке грузов с берега на судно. WSS с помощью своего проекта продемонстрировала безопасность и эффективность такой доставки, а также ее производительность. WSS рассчитывает, что такая технология снизит затраты на доставку берег-судно до 90%, а также устранит риски, которые могли бы быть при доставке другим путем, например, с судна на судно.

В настоящее время Wilhelmsen Ships Service совместно со Skyways проводят тестовые отправки на стоящие на якоре суда документации, запасных частей, материалов для исследования воды в порту Сингапур на причале Marina South.

Как отмечают в WSS, это будет первая технология по использованию дронов, задействованных в порту в реальных условиях, по доставке грузов на суда на якорных стоянках.

Скриншот презентации Wilhelmsen Ships Service