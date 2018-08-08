Экспорт минеральных удобрений

По итогам первого полугодия 2018 года российский экспорт минеральных азотных удобрений составил порядка 6,7 млн тонн. Это на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В стоимостном выражении их экспорт увеличился на 11,3% до 1,29 млрд долларов.

Смешанных удобрений вывезли 6,1 млн тонн – на 15,2% больше, чем за январь-июнь 2017 года, на сумму 1,7 млрд долларов (+27,8%).

Объем вывезенных калийных удобрений, по данным ФТС РФ, снизился на 23,2% по сравнению с 6 месяцами 2017 года. За отчетный период 2018 года их было отгружено более 4,5 млн тонн.

В денежном выражении их экспорт также снизился – на 11,7% до 974,1 млн долларов.