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    • Экспорт и импорт зерновых

    08.08.2018

    • Экспорт российской пшеницы и меслина по итогам первого полугодия 2018 года увеличился на 69,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Физический объем экспортированного зерна составил порядка 19,3 млн тонн.

    По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых вырос на 72,3% – до 3,5 млрд долларов.

    Отметим, что в июне экспорт пшеницы и меслина составил 2,2 млн тонн – это на 46,9% меньше показателя предыдущего месяца.  

     

    Одновременно с этим импортные поставки пшеницы в Россию выросли на 39,7% – до 192,8 тыс. тонн. В денежном выражении импорт пшеницы увеличился на 34,1% и составил 28,7 млн долларов.

    Значительно уменьшился ввоз ячменя – на 92,9% до 6,4 тыс. тонн, кукурузы также уменьшился – на 8,3% до 34,2 тыс. тонн. В стоимостном выражении поставки ячменя в РФ упали на 94,5% до 1,1 млн долларов, кукурузы – на 8,1% до 125,3 млн долларов.

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