Информационно-аналитическое агентство

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    • Второй в рейтинге снизил прибыль

    08.08.2018

    • Hutchison Ports, второй в мире терминальный оператор по объемам перевалки контейнеров, закончил первое полугодие 2018 года с выручкой 5,5 млрд гонконгских долларов (695,2 млн долларов США) – практически без изменений к аналогичному показателю прошлого года (-0,3%). 

    Себестоимость услуг увеличились на 4,2% до почти 2 млрд гонконгских долларов (254,6 млн долларов США), суммарные операционные расходы – на 1,3% до 3,9 млрд гонконгских долларов (491,4 долларов США).

    Операционная прибыль сократилась на 3,9% до 1,6 млрд гонконгских долларов (203,8 млн долларов США), прибыль до налогообложения – на 13% до 1,1 млрд гонконгских долларов (138 млн долларов США).

    Чистая прибыль составила 894,2 млн гонконгских долларов (113,9 млн долларов США) – на 4,6% ниже, чем годом ранее.

    По итогам второго квартала выручка холдинга снизилась на 3,6% до 2,8 млрд гонконгских долларов (355,4 млн долларов США).

    Себестоимость услуг увеличилась незначительно на 0,6% до 1 млрд гонконгских долларов (128,2 млн долларов США), операционные расходы – на 0,7% до 2 млрд гонконгских долларов (248,8 млн долларов США).

    Операционная прибыль упала на 12,4% до 836,7 млн гонконгских долларов (106,6 млн долларов США), прибыль до налогообложения – на 22,5% до 574,7 млн гонконгских долларов (73,2 млн долларов США), чистая прибыль – на 15,8% до 472,9 млн гонконгских долларов (60,3 млн долларов США).

    Суммарный контейнерооборот гонконгских терминалов группы во втором квартале снизился на 7,2% к прошлому году, главным образом за счет сокращения объемов трансшипмента.

    Контейнеропоток через терминал в Янтьяне снизился на 4,1% под влиянием сокращения перевалки порожняка, частично компенсированного ростом грузопотока на США и трансшипмента.

    При этом выручка от перевалки одного TEU и в Гонконге, и в Китае увеличилась.

     

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