Товарооборот в регионе деятельности Новороссийской таможни

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Новороссийской таможни по итогам первого полугодия 2018 года составил 5,83 млрд долларов – это на 6% больше аналогичного периода прошлого года.

Физические объемы внешнеторговых операций, совершенных в регионе деятельности Новороссийской таможни, составили 12,64 млн тонн (+26,4%).

По данным Новороссийской таможни, в федеральный бюджет было перечислено 36,74 млрд рублей. Сумма таможенных и иных платежей на 22,5 % превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Через границу Евразийского экономического союза в регионе деятельности Новороссийской таможни проследовало около 213 тыс. транспортных средств, из них более 3,2 тыс. морских судов (+7%), более 9,56 тыс. жд вагонов (+91%), 2,1 тыс. автомобилей всех типов (+5%), около 200 тыс. контейнеров (+6%), 47 самолетов (в 2,1 раза).

В экспорте основная доля принадлежала злакам. В пятерку основных товарных групп, экспортируемых в регионе Новороссийской таможни, также вошли черные металлы, жиры и масла животного и растительного происхождения, удобрения и средства наземного транспорта.

В пятерку основных товарных групп, импортируемых в регионе Новороссийской таможни, по итогам января-июня 2018 года вошли фрукты (цитрусовые, орехи, бананы), овощи и клубнеплоды (картофель, морковь, редис и т.д.), оборудование, электрические машины и обувь.