Танкерные ставки в нижней точке цикла

Во втором квартале 2018 года ставки на танкерном рынке находились в нижней точке цикла, говорится в отчете Teekay Tankers, танкерного дивизиона корпорации Teekay.

Причиной тому в компании называют сокращение добычи нефти странами ОПЕК и снижение объемов хранения.

В результате средневзвешенный тайм-чартерный эквивалент по долгосрочным тайм-чартерам во втором квартале снизился по сравнению с показателем годичной данности в сегменте танкеров Suezmax на 16,3%, Aframax – на 6%, LR2 – на 0,9%.

На спотовом рынке тайм-чартерный эквивалент упал в сегменте Suezmax на 23,1%, Aframax – на 16,6%, LR2 – на 23,5%.

Тем не менее, в будущее компания смотрит с оптимизмом, основывая его на прогнозируемом росте спроса на нефть и намерении ОПЕК этот спрос удовлетворить и увеличить добычу, необходимости пополнения объемов хранения, а также вступлением в силу новых ограничений по содержанию серы в бункере (что повлечет увеличение спроса на нефтеналивные танкеры для перевозки исходного сырья и танкеры-продуктовозы для транспортировки готовой продукции с пониженным содержанием серы).