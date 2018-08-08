Первый инвестор в свободном порту Совгавань

В АО «Корпорация развития Дальнего Востока» поступила первая заявка на реализацию инвестиционного проекта в Советско-Гаванском муниципальном районе (Хабаровский край).

ООО «Бункер - Порт» намерено реконструировать существующую инфраструктуру морского порта Советская Гавань с целью увеличения объемов перевалки генеральных грузов, а также построить дополнительную инфраструктуру, сооружения и подъемно-транспортных механизмы для осуществления, хранения и перевалки навалочных грузов (зерновых сельскохозяйственных культур). Проект будет реализован на площадке морского порта, находящегося в бухте Окоча залива Советская Гавань Татарского пролива рядом с городом Советская Гавань, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«В строительство новых перегрузочных комплексов и реконструкцию терминалов сейчас вкладываются все основные игроки портового бизнеса, – рассказал директор ООО «Бункер - Порт» Денис Дубов. – За последние десять лет Дальний Восток в 2,4 раза увеличил перевалку в морских портах и стал одним из самых быстрорастущих в этом плане морских бассейнов нашей страны. Через тихоокеанские ворота России проходит почти треть всех сухогрузов, по данным Ассоциации морских торговых портов России, – 111 млн за прошлый год, в то время как общероссийский показатель — 335,8 млн тонн».

Потенциал в модернизации бизнеса по перевалке грузов в морском порту на базе действующего предприятия и эксплуатации вновь построенного зернового терминала заявитель видит, в том числе, и в уникальном географическом расположении залива, выходящего в Татарский пролив: его 28-метровые глубины способны принимать морские крупнотоннажные суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн.

Напомним, 3 июля Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 4 Федерального закона «О свободном порте Владивосток», согласно которого в состав территории свободного порта Владивосток вошла территория Советско-Гаванского муниципального района.