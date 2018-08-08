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    • Новая фишка Либерийского регистра

    08.08.2018

    • Либерийский регистр внедрил новую степень защиты для выдаваемых им электронных свидетельств – как сообщили SeaNews в классификационном обществе, теперь они будут содержать QR-код.

    В Либерийском регистре рассчитывают, что это упростит проверку подлинности документов – представителям портконтроля достаточно будет отсканировать QR-код с помощью мобильного телефона, чтобы перейти на страницу верификации, где можно просмотреть и загрузить копию документа.

    Точно так же на страницу верификации можно будет перейти, кликнув на QR-код или на ID Либерийского регистра (tracking identification – TID) на компьютере.

    Использование QR-кода в процессе верификации документов начинается с 7 августа.

    Как отметил CEO Либерийского регистра Скотт Бержерон, Либерия стала первым государством флага, внедрившим электронные свидетельства в 2009 году.

    Еще раньше, в 2006 году, классификационное общество запустило web-интерфейс WayPoint, обеспечивающий клиентам быстрый доступ к информации о своем флоте и облегчающий подачу документов на сертификацию.

     

     

     

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