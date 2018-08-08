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    • Новая техника в Мурманске

    08.08.2018

    • В «Мурманский морской торговый порт» поступили два новых фронтальных погрузчика L150H производства Volvo. 

    По информации ММТП, новая техника представляют собой современные многофункциональные машины каждая общей массой 26 тонн и объемом ковша 6,8 куб. м. Фронтальный погрузчик Volvo L150H оснащен самыми передовыми технологиями, которые соответствуют строгим экологическим стандартам – экономичный двигатель снижает потребление топлива и уровень шума при работе. 

    Кабина оснащена дополнительной шумоизоляцией и имеет улучшенные прочностные характеристики, а также обладает низким уровнем вибрации и защитой от опрокидывания. Дополнительно на погрузчики была установлена автоматическая система пожаротушения «САРПИС».

    В рамках программы технического перевооружение ПАО «Мурманский морской торговый порт» в 2018 году планируется приобрести еще 2 единицы этой модели.

     

     

     

     

     

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