Кандидаты от государства в совет директоров ГТЛК

Правительство выдвинуло кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации и независимых директоров в совет директоров ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания». В список вошли:
представители Российской Федерации:
- Акимов М.А. – заместитель председателя правительства Российской Федерации,
- Аристов С.А. – статс-секретарь – заместитель министра транспорта Российской Федерации,
- Богинский А.И. – генеральный директор акционерного общества "Вертолеты России",
- Бочаров О.Е. – заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации,
- Медведев Ю.М. – председатель совета директоров АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»,
- Храмагин С.Н. – генеральный директор ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания»,
независимые директора:
Борисов Ф.А. – главный эксперт Института транспорта и транспортной политики федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
- Окулов В.М. – советник президента по гражданской авиации ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»,
- Тайчер А.Р. – генеральный директор АО «Федеральная грузовая компания».
Соответствующее распоряжение за подписью Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства РФ.
Согласно сопроводительной справке к документу, распоряжение подготовлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», постановления Правительства от 4 февраля 2009 года №93 «Об осуществлении от имени Российской Федерации прав акционера ГТЛК и уставом ГТЛК.
Российской Федерации принадлежит 100% акций ПАО «ГТЛК».
Позиция акционера – Российской Федерации в акционерных обществах, входящих в специальный перечень, утверждённый распоряжением Правительства от 23 января 2003 года №91-р, определяется решением Правительства.
Более подробно с документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.