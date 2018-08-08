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    • Кандидаты от государства в совет директоров ГТЛК

    08.08.2018

    • Правительство выдвинуло кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации и независимых директоров в совет директоров ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания». В список вошли:

    представители Российской Федерации:

    • Акимов М.А. – заместитель председателя правительства Российской Федерации,
    • Аристов С.А. – статс-секретарь – заместитель министра транспорта Российской Федерации,
    • Богинский А.И. – генеральный директор акционерного общества "Вертолеты России",
    • Бочаров О.Е. – заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации,
    • Медведев Ю.М. – председатель совета директоров АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»,
    • Храмагин С.Н. – генеральный директор ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания»,

    независимые директора:

    Борисов Ф.А. – главный эксперт Института транспорта и транспортной политики федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,

    • Окулов В.М. – советник президента по гражданской авиации ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»,
    • Тайчер А.Р. – генеральный директор АО «Федеральная грузовая компания».

    Соответствующее распоряжение за подписью Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства РФ.

    Согласно сопроводительной справке к документу, распоряжение подготовлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», постановления Правительства от 4 февраля 2009 года №93 «Об осуществлении от имени Российской Федерации прав акционера ГТЛК и уставом ГТЛК.

    Российской Федерации принадлежит 100% акций ПАО «ГТЛК».

    Позиция акционера – Российской Федерации в акционерных обществах, входящих в специальный перечень, утверждённый распоряжением Правительства от 23 января 2003 года №91-р, определяется решением Правительства.

    Более подробно с документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

    №-1635-р.pdf

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