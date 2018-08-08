Кандидаты от государства в совет директоров ГТЛК

Правительство выдвинуло кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации и независимых директоров в совет директоров ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания». В список вошли:

представители Российской Федерации:

Акимов М.А. – заместитель председателя правительства Российской Федерации,

Аристов С.А. – статс-секретарь – заместитель министра транспорта Российской Федерации,

Богинский А.И. – генеральный директор акционерного общества "Вертолеты России",

Бочаров О.Е. – заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации,

Медведев Ю.М. – председатель совета директоров АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»,

Храмагин С.Н. – генеральный директор ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания»,

независимые директора:

Борисов Ф.А. – главный эксперт Института транспорта и транспортной политики федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,

Окулов В.М. – советник президента по гражданской авиации ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»,

Тайчер А.Р. – генеральный директор АО «Федеральная грузовая компания».

Соответствующее распоряжение за подписью Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства РФ.

Согласно сопроводительной справке к документу, распоряжение подготовлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», постановления Правительства от 4 февраля 2009 года №93 «Об осуществлении от имени Российской Федерации прав акционера ГТЛК и уставом ГТЛК.

Российской Федерации принадлежит 100% акций ПАО «ГТЛК».

Позиция акционера – Российской Федерации в акционерных обществах, входящих в специальный перечень, утверждённый распоряжением Правительства от 23 января 2003 года №91-р, определяется решением Правительства.

Более подробно с документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

№-1635-р.pdf