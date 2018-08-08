Информационно-аналитическое агентство

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    08.08.2018

    • Все порты Финляндии в январе-июне 2018 года совокупно обработали  821,1 тыс. TEU, что на 1,5% больше аналогичного показателя прошлого года.

    По данным Ассоциации финских портов, ХаминаКотка за первое полугодие 2018 года обработала 336,5 тыс. TEU, на 2,1% меньше, чем годом ранее. В то же время второй по объемам перевалки порт Финляндии – Хельсинки, напротив, увеличил контейнерооборот на 9,2% до 260,5 тыс. TEU. Порт Раума  за отчетный период перевалил порядка 136,1 тыс. TEU, что на 1,5% меньше, чем за 6 месяцев 2017 года.

    Через причалы Ханко за отчетный период прошло более 30,7 тыс. TEU — на 6,8% больше контейнеров, чем за аналогичный период 2017 года. Оборот контейнеров в Оулу вырос на 9,5% до 24,6 тыс. TEU.  

    Коккола в январе-июне 2018 года увеличила объемы перевалки контейнеров на 5% (до 9,2 тыс. TEU). В то же время, Пори существенно сократил оборот – на 36,4% до 7,2 тыс. TEU.

    Также сократился контейнерооборот Торнио – на 6% по отношению к показателю 2017 года (до 7,1 тыс. TEU). Объем обработанных контейнеров в порту Кеми тоже снизился – на 14% до 6,3 тыс. TEU.

    Турку по итогам 6 месяцев 2018 года перевалил 1,5 тыс. TEU (+29,9%), Уусикапунки — 999 TEU (+22,7%), Раахе — 89 TEU (-74,9%), Вааса – 54 TEU (+20%), Марианхамина – 1 TEU (-66,7%).

    Кроме этого, в отчетном периоде 2018 года контейнеры переваливали порты Рахья (100 TEU) и Экерё (1 TEU), в аналогичном периоде прошлого года эти порты обработку контейнеров не осуществляли.

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