Kuehne + Nagel закрыл сделку по приобретению эквадорского оператора Panatlantic Logistics S.A.

Как отмечают в K + N, Panatlantic Logistics является одним из лидеров местного рынка авиаперевозок скоропортящихся грузов.

За счет нового приобретения компания рассчитывает усилить свои позиции на рынке экспорта в США, Европу и АТР.

Panatlantic Logistics работает с 1979 года, штаб-квартира компании находится в столице Эквадора Кито, в аэропорту Кито у нее низкотемпературный склад.

С учетом Panatlantic Logistics суммарный объем экспортных авиаперевозок скоропорта Kuehne + Nagel из Эквадора составит 32 тыс. тонн в год.

А вместе с бизнесом Kuehne + Nagel по транспортировке скорпортящихся грузов в Колумбии, Перу, Бразилии и Чили ежегодные объемы экспорта из Южной и Центральной Америки, которые контролирует компания, составляют свыше 120 тыс. тонн ежегодно.