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    • Kuehne + Nagel закрыл сделку

    07.08.2018

    • Kuehne + Nagel закрыл сделку по приобретению эквадорского оператора Panatlantic Logistics S.A.

    Как отмечают в K + N, Panatlantic Logistics является одним из лидеров местного рынка авиаперевозок скоропортящихся грузов.

    За счет нового приобретения компания рассчитывает усилить свои позиции на рынке экспорта в США, Европу и АТР.

    Panatlantic Logistics работает с 1979 года, штаб-квартира компании находится в столице Эквадора Кито, в аэропорту Кито у нее низкотемпературный склад.

    С учетом Panatlantic Logistics суммарный объем экспортных авиаперевозок скоропорта Kuehne + Nagel из Эквадора составит 32 тыс. тонн в год.

    А вместе с бизнесом Kuehne + Nagel по транспортировке скорпортящихся грузов в Колумбии, Перу, Бразилии и Чили ежегодные объемы экспорта из Южной и Центральной Америки, которые контролирует компания, составляют свыше 120 тыс. тонн ежегодно.

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