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    • DP World покупает Unifeeder

    07.08.2018

    • Терминальный оператор DP World покупает short sea оператора Unifeeder. По информации Seatrade Maritime News, стоимость сделки составит 763,8 млн долларов.

    «Мы рады присоединиться к DP World Group, - прокомментировал сделку CEO Unifeeder Йеспер Кристенсен. – Мы достигли больших успехов за последние пять лет под крылом Nordic Capital, и сейчас надеемся, что у Unifeeder будет еще больше возможностей для роста и выхода на новый уровень в рамках работы в DP World Group».

    «Совместно с Unifeeder мы намерены сделать глобальную цепочку поставок более эффективной и экономичной», - отметил CEO DP World Султан Ахмед бин Сулайем.

    Напомним, инвестиционная компания Nordic Capital приобрела short sea оператора в 2013 году, став мажоритарным акционером Unifeeder. Продавцом выступал датский фонд Montagu, ставший собственником линии за 6 лет до этого. Информация о намерениях Nordic Capital Fund расстаться с долей в линии появилась в начале этого года.

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