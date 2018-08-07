DP World покупает Unifeeder

Терминальный оператор DP World покупает short sea оператора Unifeeder. По информации Seatrade Maritime News, стоимость сделки составит 763,8 млн долларов.

«Мы рады присоединиться к DP World Group, - прокомментировал сделку CEO Unifeeder Йеспер Кристенсен. – Мы достигли больших успехов за последние пять лет под крылом Nordic Capital, и сейчас надеемся, что у Unifeeder будет еще больше возможностей для роста и выхода на новый уровень в рамках работы в DP World Group».

«Совместно с Unifeeder мы намерены сделать глобальную цепочку поставок более эффективной и экономичной», - отметил CEO DP World Султан Ахмед бин Сулайем.

Напомним, инвестиционная компания Nordic Capital приобрела short sea оператора в 2013 году, став мажоритарным акционером Unifeeder. Продавцом выступал датский фонд Montagu, ставший собственником линии за 6 лет до этого. Информация о намерениях Nordic Capital Fund расстаться с долей в линии появилась в начале этого года.