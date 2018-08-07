Информационно-аналитическое агентство

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    • Экспорт угля и кокса

    07.08.2018

    • Российский экспорт каменного угля за первое полугодие 2018 года составил порядка 97 млн тонн. Это на 9,5% больше уровня января-июня 2017 года.

    Отметим, что в июне было вывезено порядка 19,5 млн тонн угля, что на 10,7% больше предыдущего месяца.

    По данным ФТС, за 6 месяцев этого года угля вывезли на сумму 7,95 млрд долларов – на 20,5% больше, чем годом ранее.

    Объем экспорта кокса и полукокса по итогам 6 месяцев 2018 года, напротив,  снизился на 3,3% до порядка 1,5 млн тонн.

    В то же время в стоимостном выражении их экспорт, по данным ФТС РФ, вырос на 27,8% до 380,9 млн долларов.

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