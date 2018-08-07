Экспорт угля и кокса

Российский экспорт каменного угля за первое полугодие 2018 года составил порядка 97 млн тонн. Это на 9,5% больше уровня января-июня 2017 года.

Отметим, что в июне было вывезено порядка 19,5 млн тонн угля, что на 10,7% больше предыдущего месяца.

По данным ФТС, за 6 месяцев этого года угля вывезли на сумму 7,95 млрд долларов – на 20,5% больше, чем годом ранее.

Объем экспорта кокса и полукокса по итогам 6 месяцев 2018 года, напротив, снизился на 3,3% до порядка 1,5 млн тонн.

В то же время в стоимостном выражении их экспорт, по данным ФТС РФ, вырос на 27,8% до 380,9 млн долларов.