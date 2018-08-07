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    • Перевалка угля в «Восточном порту» растет

    07.08.2018

    • АО «Восточный Порт» за семь месяцев текущего года перевалило 14,6 млн тонн экспортного угля премиального качества. Это на 7% выше объема за аналогичный период 2017 года (13,6 млн тонн угля). Достигнутый показатель стал абсолютным рекордом за всю историю деятельности предприятия, сообщили SeaNews в компании.

    Общее число выгруженных полувагонов угля составило 190 тыс. ед. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля инновационных полувагонов повышенной грузоподъемности увеличилась на 18 процентных пунктов — с 59% (109,9 тыс.) до 77% (147,5 тыс.). В июле этого года обработано более 29 тыс. полувагонов, что на 11,4% больше, чем в июле 2017 года (более 26 тыс. полувагонов).

    На причалах стивидорной компании погружено 343 балкера различной грузовместимости, в том числе, 114 судов типа panamax и 33 типа capesize. Для сравнения, с января по июль 2017 года к причалам порта вставали под погрузку 27 судов типа capesize.

    Лидером по объему импорта является Южная Корея, на долю которой пришлось 35%, отмечают в компании. Также уголь отправляется в  Японию, Тайвань, Китай, Малайзию, Индию, Пакистан, Таиланд, Вьетнам и Сингапур. 

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