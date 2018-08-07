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    • Оборот мировых контейнерных линий

    07.08.2018

    • По итогам первого полугодия этого года суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок составил 82,6 млн TEU, увеличившись по сравнению с аналогичным пер

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