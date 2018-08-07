Медведи под температурным контролем

DHL Global Forwarding поделилась опытом перевозки четверых медведей из Японии в Великобританию.

Мультимодальный маршрут строился следующим образом: автотранспортом (в фурах с температурным контролем и охлаждением до 10 градусов) до аэропорта Титосе на Хоккайдо, оттуда самолетом в Токио, далее пересадка на самолет до Лондона, и из аэропорта Хитроу до места назначения в национальный парк в Йоркшире.

Для каждого медведя (кстати, вес одного животного может достигать 550 килограммов) была изготовлена индивидуальная клетка для транспортировки.

Вместе с сопровождавшими их двумя ветеринарами и двумя специалистами по уходу за животными они проделали путь длиной в общей сложности 9 тыс. километров за 20 часов.

Путешественники (DHL приводит их имена: Рику, Каи, Ханако и Аму) относятся к подвиду японских бурых медведей (он же амурский бурый медведь, он же уссурийский бурый медведь, он же Ursus arctos).

Уссурийский бурый медведь занесен в Красную книгу, в Японии их осталось всего 10 тыс. особей.