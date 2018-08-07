Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Медведи под температурным контролем

    07.08.2018

    • DHL Global Forwarding поделилась опытом перевозки четверых медведей из Японии в Великобританию.

    Мультимодальный маршрут строился следующим образом: автотранспортом (в фурах с температурным контролем и охлаждением до 10 градусов) до аэропорта Титосе на Хоккайдо, оттуда самолетом в Токио, далее пересадка на самолет до Лондона, и из аэропорта Хитроу до места назначения в национальный парк в Йоркшире.

    Для каждого медведя (кстати, вес одного животного может достигать 550 килограммов) была изготовлена индивидуальная клетка для транспортировки.

    Вместе с сопровождавшими их двумя ветеринарами и двумя специалистами по уходу за животными они проделали путь длиной в общей сложности 9 тыс. километров за 20 часов.

    Путешественники (DHL приводит их имена: Рику, Каи, Ханако и Аму) относятся к подвиду японских бурых медведей (он же амурский бурый медведь, он же уссурийский бурый медведь, он же Ursus arctos).

    Уссурийский бурый медведь занесен в Красную книгу, в Японии их осталось всего 10 тыс. особей.

    140
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    Олерский Виктор АлександровичРосморречфлотЯпония 17.04.2018 Российско-японская рабочая группа по транспорту
    17 апреля в Токио состоялось 5 заседание российско-японской рабочей группы по транспорту. Как сообщили SeaNew в пресс-службе Минтранса, […]
    0
    DHLАвстрияКитайКонтейнерные перевозкиКонтейнерный поездШелковый путь 15.05.2018 Контейнерный поезд из Чэнду в Вену
    DHL Global Forwarding и подразделение Австрийских железных дорог Rail Cargo Group подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу развития […]
    0
    DHLАвиаперевозкиПеревозки животных 02.02.2018 Панды в полете
    DHL поделилась опытом перевозки из Китая в Финляндию двух панд. Из центра панд в китайском Дуджангья животных сначала […]
    0
    Сахалин-2СПГЯпония 27.06.2018 «Сахалин Энерджи» отгрузила 1500-ю стандартную партию СПГ
    Из порта Пригородное отгружена юбилейная стандартная партия СПГ с момента запуска первого в России завода по сжижению природного […]
    0
    UnifeederБалтийское мореВеликобританияПольшаСервис 13.07.2018 Unifeeder добавил судно
    Между Польшей и Британией
    0
    Виталий КлюевДипломированиеПДНВСоглашениеЯпония 26.02.2018 РФ и Япония взаимно признают дипломы моряков
    После 10 лет работы завершено экспертное согласование проекта соглашения между Россией и Японией о признании квалификационных документов моряков.
    0
    NYKЯпония 29.06.2018 Сотрудник NYK Line покорил сердце принцессы
    Японская принцесса Аяко объявила о том, что что выйдет замуж за простого человека и, в соответствии с японским […]
    0
    FESCO СервисЯпония 27.04.2018 FESCO запускает «Быстрый путь»
    FESCO запускает «Быстрый путь» (Hayamichi, はやみち【早道) – новый сервис ускоренной регулярной перевозки грузов в контейнерах из портов Японии […]
    0
    КитайЯпония 16.01.2018 Nippon Express встает на «Один пояс – один путь»
    Весной этого года японская логистическая компания Nippon Express планирует начать железнодорожные перевозки между Японией и Европой по маршруту […]
    0
    Ж/д перевозкиМультимодальный сервисНефтехимияРЖД ЛогистикаТанк-контейнер 07.06.2018 Мультимодальный маршрут для нефтехимии
    Из России в Армению в танк-контейнерах
    0
    APLFESCO Дальний ВостокКонтейнерные перевозкиСовместный сервисЯпония 27.07.2018 APL и FESCO будут работать вместе
    На сервисе между портами России и Японии
    0
    ВеликобританияСовкомфлотСуд 04.06.2018 Дело Совкомфлота закрыто
    Верховный суд Великобритании отказал в апелляции
    0




    • Грузоперевозки Показать всё
    06.08.2018 Грузооборот портов Южного региона РФ
    03.08.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 30
    03.08.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 30
    03.08.2018 Амстердам увеличил контейнерооборот на 30%
    02.08.2018 Грузооборот российского транспорта
    02.08.2018 Судооборот через Суэцкий канал
    Контейнерные перевозки Показать всё
    08.08.2018 Второй в рейтинге снизил прибыль
    07.08.2018 Железнодорожные контейнеры
    07.08.2018 Оборот мировых контейнерных линий
    06.08.2018 Контейнерооборот лидеров
    06.08.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 31, 2018
    03.08.2018 Контейнероборот китайских портов
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД