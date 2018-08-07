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    • Зерновой терминал в «Морском порту в бухте Троицы»

    07.08.2018

    • На территории «Морской порт в бухте Троицы» (Хасанский район Приморского края) инвесторы намерены построить зерновой терминал. В настоящее время проект находится в стадии предпроектной проработки, сообщает Минвостокразвития.

    Через порт в бухте Троицы, который находится на сухопутной границе России с Китаем и КНДР, а также на морской границе с Японией и Республикой Корея, уже идет перевалка различных типов грузов. Проектная мощность порта позволяет переваливать 1,2 миллиона тонн, но фактически переваливается около 250 тысяч тонн. Работают четыре причала. Здесь также размещен международный пункт пропуска, в порту есть собственные железнодорожные пути. Сам порт находится в незамерзающей бухте, что позволяет вести навигацию круглый год без привлечения ледоколов.

    Инвестор планирует построить рядом зерновой терминал с отдельными железнодорожными путями. Для этого нужно будет углубить дно у причалов до 15-20 метров. Сейчас глубина на подходе составляет около 20 метров, у причалов – до 10 метров.

    Кроме того, руководство порта также работает над расширением номенклатуры переваливаемых грузов и над созданием на своей территории сопутствующих производств. Это перевалка алюминия и организация производства зерновых масел, что позволит, в том числе, увеличить количество рабочих мест.

    Как ранее сообщал SeaNews, в Хасанском районе, а именно в Славянке, планируется строительство еще одного зернового терминала. Инвестором выступает китайская государственная корпорация «Порт Хэбэй». Корпорация уже ведет работу над проектом, в частности, начала исследования, необходимые для проектирования терминала.

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