Железнодорожные контейнеры

Объем перевозок контейнеров по сети РЖД во всех видах сообщения за январь-июль этого года составила 2,45 млн TEU – это на 12,5% больше аналогичного периода прошлого года.

В том числе перевозка контейнеров во внутреннем сообщении увеличилась на 3,9% до 1,1 млн TEU. Экспортные перевозки выросли на 18,5% до 641,5 тыс. TEU, импортные – на 19,2% до 474,6 тыс. TEU и транзитные – на 26,2% до 271,5 тыс. TEU.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», по итогам 7 месяцев 2018 года перевозка только груженых контейнеров во всех видах сообщения составила 1,65 млн TEU, что на 12,9% больше аналогичного показателя прошлого года.

В том числе перевозки химикатов и соды увеличились на 7,5% до 278,8 тыс. TEU, лесных грузов – на 35,7% до 207,5 тыс. TEU, бумаги – на 8,6% до 179,9 тыс. TEU, промышленных товаров – на 8,2% до 146,9 тыс. TEU.

Перевозки метизов в контейнерах выросли на 13,9% до 145,9 тыс. TEU, автомобилей – на 28,3% до 119,7 тыс. TEU, машин, станков, двигателей – на 22,3% до 118,8 тыс. TEU.

Объем перевозки черных металлов увеличился на 15,3% до 68,5 тыс. TEU, строительных грузов – на 12,9% до 55,8 тыс. TEU.

Снижение произошло в перевозках химических и минеральных удобрений – на 12,2% до 27,3 тыс. TEU, цветных металлов – на 2,8% до 61,8 тыс. TEU.

В июле этого года по сети РЖД во всех видах сообщения было перевезено 381,4 тыс. TEU, что на 16% больше, чем в июле 2017 года. По сравнению с предыдущим месяцем – плюс 4,8%.

При этом, перевозка груженых контейнеров по сети РЖД составила 260 тыс. TEU – на 4% больше показателя июня 2018 года.