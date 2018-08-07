Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Железнодорожные контейнеры

    07.08.2018

    • Объем перевозок контейнеров по сети РЖД во всех видах сообщения за январь-июль этого года составила 2,45 млн TEU – это на 12,5% больше аналогичного периода прошлого года.

    В том числе перевозка контейнеров во внутреннем сообщении увеличилась на 3,9% до 1,1 млн TEU. Экспортные перевозки выросли на 18,5% до 641,5 тыс. TEU, импортные – на 19,2% до 474,6 тыс. TEU и транзитные – на 26,2% до 271,5 тыс. TEU.

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», по итогам 7 месяцев 2018 года перевозка только груженых контейнеров во всех видах сообщения составила 1,65 млн TEU, что на 12,9% больше аналогичного показателя прошлого года. 

    В том числе перевозки химикатов и соды увеличились на 7,5% до 278,8 тыс. TEU, лесных грузов – на 35,7% до 207,5 тыс. TEU, бумаги – на 8,6% до 179,9 тыс. TEU, промышленных товаров – на 8,2% до 146,9 тыс. TEU.

    Перевозки метизов в контейнерах выросли на 13,9% до 145,9 тыс. TEU, автомобилей – на 28,3% до 119,7 тыс. TEU, машин, станков, двигателей – на 22,3% до 118,8 тыс. TEU.

    Объем перевозки черных металлов увеличился на 15,3% до 68,5 тыс. TEU, строительных грузов – на 12,9% до 55,8 тыс. TEU.

    Снижение произошло в перевозках химических и минеральных удобрений – на 12,2% до 27,3 тыс. TEU, цветных металлов – на 2,8% до 61,8 тыс. TEU.

    В июле этого года по сети РЖД во всех видах сообщения было перевезено 381,4 тыс. TEU, что на 16% больше, чем в июле 2017 года. По сравнению с предыдущим месяцем – плюс 4,8%.

    При этом, перевозка груженых контейнеров по сети РЖД составила 260 тыс. TEU – на 4% больше показателя июня 2018 года.

    142
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018Азовское мореИюльКаспийское мореФрахтовые ставкиЮг 12.07.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 28, 2018
    Сейчас июль, и Азовский рынок, как обычно, стремительно растет день ото дня, и вчерашние показатели сегодня уже устарели.  […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Азовское мореИюньКаспийское мореФрахтовые ставкиЮг 28.06.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 26, 2018
    Азовский рынок медленно развернулся вверх. На конец июня и на все июльские даты имеется много сельхозгрузов. Фрахтователи по-прежнему […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ГрузооборотДальний ВостокМайПОРТСТАТ 26.07.2018 Грузооборот портов Дальневосточного региона РФ
    В мае этого года грузооборот портов Дальневосточного региона вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 2,04%. […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Статистика таможниУдобренияЭкспортЯнварь 19.03.2018 Экспорт минеральных удобрений
    Экспорт минеральных азотных удобрений за первый месяц 2018 года составил 970,9 тыс. тонн. Это выше аналогичного уровня прошлого […]
    0
    2018АпрельВнешняя торговляИюньМайМартНовороссийская таможняФевральЯнварь 08.08.2018 Товарооборот в регионе деятельности Новороссийской таможни
    Итоги первого полугодия
    0
    2018АпрельМартФевральЦветные металлыЭкспортЯнварь 20.06.2018 Экспорт цветных металлов
    Объем российского экспорта необработанного алюминия за 4 месяца 2018 года снизился на 6,7% по сравнению с аналогичным передом […]
    0
    2018DP WorldАпрельИюньКонтейнерные перевозкиКонтейнерооборотМайМартФевральЯнварь 24.07.2018 DP World растет, но медленнее
    DP World опубликовал основные операционные показатели за второй квартал и первое полугодие 2018 года. В сумме терминалы группы […]
    0
    2018Безработные контейнеровозыГлобальноМарт 16.03.2018 Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 5 марта флот безработных контейнеровозов существенно увеличился как по вместимости, так и по количеству судов. […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018АпрельВнешняя торговляЕвросоюзМайМартРоссияФевральЯнварь 01.08.2018 Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
    Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за январь-май 2018 года составил 101,6 млрд евро. Это на 4,2% […]
    0
    2018АпрельБалтийская таможняВнешняя торговляИюньМайМартФевральЯнварь 09.07.2018 Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни
    Итоги 1 полугодия 2018
    0
    2018АпрельГрузооборотЗебрюггеИюньМайМартПортыФевральЯнварь 18.07.2018 Зебрюгге растет на ро-ро, СПГ и контейнерах
    Грузооборот порта Зебрюгге по итогам первого полугодия составил 19,5 млн тонн – на 6,3% больше, чем за аналогичный […]
    0
    2018АвторынокАпрельИюльИюньМайМартПродажиРоссияФевральЯнварь 06.08.2018 Без фундаментальных изменений
    На российском автомобильном рынке
    0




    • Грузоперевозки Показать всё
    06.08.2018 Грузооборот портов Южного региона РФ
    03.08.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 30
    03.08.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 30
    03.08.2018 Амстердам увеличил контейнерооборот на 30%
    02.08.2018 Грузооборот российского транспорта
    02.08.2018 Судооборот через Суэцкий канал
    Контейнерные перевозки Показать всё
    08.08.2018 Второй в рейтинге снизил прибыль
    07.08.2018 Железнодорожные контейнеры
    07.08.2018 Оборот мировых контейнерных линий
    06.08.2018 Контейнерооборот лидеров
    06.08.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 31, 2018
    03.08.2018 Контейнероборот китайских портов
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД