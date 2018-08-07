Гигантский круизный лайнер во Владивостоке

Один из самых крупных круизных лайнеров зашел сегодня ночью во Владивосток. «MSC Splendida» длиной в 333 м стал самым большим пассажирским судном среди всех, что заходили в приморский город. На борту лайнера порядка 3000 пассажиров из Японии и около 1000 членов экипажа. Судно прибыло из порта Аомори, далее проследует к берегам Японии в город Сендай.

Как сообщает Владивостокский морской торговый порт, проводку лайнера в бухте Золотой Рог осуществил опытнейший лоцман ВМТП – Константин Алексеев. Он первым на подходе к Владивостоку встретил круизный лайнер. Пришвартовали судно к морскому вокзалу буксиры порта - «Богатырь», «Персей» и «Могучий».

Фото ВМТП