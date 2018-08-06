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    • Обзор мирового рынка бункеровки. 32 неделя 2018

    06.08.2018

    • На 32 неделе года практически во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо пошли вниз. Только в Стамбуле выросла стоимость на IFO 1380, однако незначительно.<

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