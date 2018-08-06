Назначен первый замминистра транспорта

Распоряжением правительства РФ от 2 августа 2018г. №1605-р первым заместителем министра транспорта РФ назначен Иннокентий Алафинов.

По информации госкомпании «Российские автомобильные дороги», в правление которой он входит с 2014 года, И.Алафинов родился в Куйбышеве, окончил Российскую экономическую академию им. Г.В.Плеханова по специальности «финансы и кредит», имеет степень кандидат экономических наук, доцент кафедры «Государственно-частное партнерство» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Дополнительное профессиональное образование получил в Городском университете г. Нью-Йорк (1999г.), Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации (2008г., организационно-экономическое направление) и Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова (2011г., организационно-экономическое направление).

С 1995 по 1999гг. – дилер, экономист филиала Акционерного коммерческого банка «Югра» в г. Москва;

С 1999 по 2000гг. – ведущий специалист, начальник отдела, начальник управления, и.о. заместителя председателя правления Славянского совместного акционерного коммерческого нефтяного банка «Славнефтебанк» (г. Минск);

С 2000 по 2009гг. – главный специалист, начальник отдела, и.о. заместителя директора департамента, заместитель директора департамента Министерства финансов Российской Федерации;

С 2009 по 2013гг. – заместитель руководителя Федерального дорожного агентства;

С 2013 по 2014гг. – помощник Министра финансов Российской Федерации;

21 января 2014 года был назначен на должность члена правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

Классный чин: действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.

Распоряжение