Контейнерооборот лидеров

По итогам 1 полугодия 2018 года контейнерооборот Шанхая составил порядка 20,5 млн TEU. За отчетный период через причалы порта прошло на 4,5% больше контейнеров, чем в январе-июне 2017 года.

Сингапур за отчетный период 2018 года обработал чуть более 18 млн TEU – плюс 11,6% к аналогичному показателю 2017 года.

В июне этого года Шанхай перевалил 3,6 млн TEU – на 0,8% меньше, чем за предыдущий месяц, но на 5,9% больше, чем в июне 2017 года.

Через причалы Сингапура в отчетном месяце прошло 3,06 млн TEU (минус 3,8% к маю 2018 и плюс 8,5% к июню 2017 года).