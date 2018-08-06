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    • Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 31, 2018

    06.08.2018

    • На прошедшей неделе снизились спотовые ставки на средиземноморском трейде и на Персидский залив. Также ощутимо опустились ставки на южноамериканском направлении.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр выросли  на 1%, ставки на средиземноморском направлении, напротив, опустились на 1,3%.

    Ставки на порты западного побережья США выросли на 10,5%, на порты восточного побережья – на 8,9%.

    Ставки из Китая на Персидский залив на прошлой неделе снизились на 1,9%, ставки на Австралию и Новую Зеландию выросли – на 0,3%. Ставки на Южную Америку сократились по сравнению с 30 неделей года на 18,4%.

    На внутриазиатском трейде ставки  из Кита на западные и восточные порты Японии, а также  на Южную Корею  сохранились на уровне  позапрошлой недели. Ставки на Сингапур упали на 2,7%.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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