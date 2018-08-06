Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 31, 2018

На прошедшей неделе снизились спотовые ставки на средиземноморском трейде и на Персидский залив. Также ощутимо опустились ставки на южноамериканском направлении.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр выросли на 1%, ставки на средиземноморском направлении, напротив, опустились на 1,3%.

Ставки на порты западного побережья США выросли на 10,5%, на порты восточного побережья – на 8,9%.

Ставки из Китая на Персидский залив на прошлой неделе снизились на 1,9%, ставки на Австралию и Новую Зеландию выросли – на 0,3%. Ставки на Южную Америку сократились по сравнению с 30 неделей года на 18,4%.

На внутриазиатском трейде ставки из Кита на западные и восточные порты Японии, а также на Южную Корею сохранились на уровне позапрошлой недели. Ставки на Сингапур упали на 2,7%.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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