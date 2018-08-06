Закон об Открытом реестре судов

На сайте Кремля опубликован Федеральный закон от 03.08.2018 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации в части создания Российского открытого реестра судов в связи с принятием Федерального закона «О международных компаниях» и Федерального «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края».

Согласно справке Государственно-правового управления, в Кодекс торгового мореплавания вносятся отдельные изменения, направленные на создание Российского открытого реестра судов.

В частности, новый ФЗ предусматривает предоставление права плавания под Государственным флагом Российской Федерации судам, зарегистрированным в Российском открытом реестре судов, находящимся в собственности иностранных граждан, иностранных юридических лиц, юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с ФЗ «О международных компаниях».

В Российском открытом реестре судов регистрируются суда, в том числе маломерные, используемые в коммерческих целях, при условии эксплуатации таких судов в целях осуществления видов деятельности, не предусмотренных статьей 4 Кодекса торгового мореплавания, лицом, зарегистрированным в качестве участника специального административного района в соответствии с ФЗ «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края», а также маломерные суда, используемые в некоммерческих целях, спортивные парусные и прогулочные суда.

Суда, зарегистрированные в Российском открытом реестре судов, могут находиться в собственности граждан и юридических лиц (в том числе иностранных граждан и иностранных юридических лиц), Российской Федерации, субъектов Федерации, муниципальных образований.

Суда, принадлежащие на праве собственности иностранным гражданам, иностранным юридическим лицам, подлежат регистрации в Российском открытом реестре судов при условии, что фрахтователем судна по бербоут-чартеру является юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с ФЗ «О международных компаниях».

Предусматривается, что государственная регистрация судов в Российском открытом реестре судов производится в морском порту Калининград либо морском порту Владивосток. При этом предъявление судна капитану морского порта и ввоз судна на территорию Российской Федерации не требуются.

Уточняются положения КТМ, касающиеся предоставления судна в пользование и во владение иностранному фрахтователю по бербоут-чартеру, а также временного перевода судна под флаг иностранного государства; классификации и освидетельствования судов, подлежащих государственной регистрации; государственной регистрации судов и уплаты государственной пошлины; условий государственной регистрации судов; внесения сведений в реестры судов; исключения судна из реестров судов; ипотеки судна или строящегося судна.

С полным текстом закона можно ознакомиться ниже.

Федеральный закон