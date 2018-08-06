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    • Грузооборот портов Южного региона РФ

    06.08.2018

    • В июне 2018 года грузооборот портов Южного региона вырос относительно аналогичного месяца прошлого года на 2,7%. Рост произошел за счет увеличения экспортного и имп

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