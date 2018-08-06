Информационно-аналитическое агентство

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    • Без фундаментальных изменений

    06.08.2018

    • По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), за 7 месяцев 2018 года продажи легковых и коммерческих автомобилей в России увеличились на 17% и составили более 992,7 тыс. единиц. 

    По итогам июля продажи выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 10,6% до 143,5 тыс. автомобилей.

    «Июль не принёс фундаментальных изменений. Рынок продаж продолжил восстановление с комфортным для себя двузначным показателем уже 15-й месяц подряд, – прокомментировал итоги июля председатель комитета автопроизводителей AEB Йорг Шрайбер. – Основным драйвером роста остается позитивная тенденция в росте доверия потребителя, подталкивающая его, наконец, сменить свой старый автомобиль на новый». 

    По итогам июня 2018 года в ТОП-5 лидеров по продажам легковых и коммерческих автомобилей в России изменений не произошло. Лидер российского авторынка Lada увеличила в июле продажи на 10,9% (до 29,4 тыс. автомобилей), занимающий второе место KIA – на 14,3% (до 18,5 тыс. авто). 

    Третий по объемам продаж Hyundai также нарастил продажи по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 20,2% (до 14,4 тыс. авто). Меньше повезло Renault, который по итогам отчетного месяца снизил продажи в сравнении с июлем 2017 года на 4,2% – до 10,5 тыс. авто.

    На пятом месте по-прежнему Volkswagen, увеличивший продажи до 9,7 тыс. авто (+21,9%).

    Наиболее значительный рост продаж в июле относительно аналогичного месяца прошлого года произошел у Zotye (в 4,8 раза), Honda (в 4,2 раза), HTM (в 3,5 раза), коммерческие автомобили Iveco (в 3,1 раза), Genesis (в 3,1 раза), FAW (в 2,6 раза), DFM (в 2,6 раза), Mitsubishi (в 2,3 раза), Chrysler (в 2 раза) и коммерческие автомобили Hyundai (в 2 раза). 

    Наиболее существенно снизили в июле продажи коммерческие автомобили FIAT (-70%), smart (-61%), коммерческие автомобили Isuzu (-48%) и SsangYong (-33%).

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