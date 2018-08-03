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    • Teekay сократил убыток

    03.08.2018

    • Teekay опубликовал неаудированные финансовые показатели за первое полугодие и второй квартал 20018 года.

    По информации компании, по итогам второго квартала выручка по группе сократилась в сравнении с показателем второго квартала 2017 года на 21,1% до 405,6 млн долларов.

    Рейсовые расходы увеличились в 2,3 раза до 94,9 млн долларов. Расходы, связанные с оперированием судами, снизились на 21,8% до 162,5 млн долларов, тайм-чартерные расходы – на 32,7% до 20,7 млн долларов. Общие и административные расходы сократились на 19,7% до 23,7 млн долларов.

    Доходы от оперирования судами упал в 25,1 раза до 1,9 млн долларов.

    Чистый убыток за второй квартал составил 39,7 млн долларов – почти в 4 раза больше, чем годом ранее, чистый убыток, относимый на акционеров, – 28,3 млн долларов, в 2,8 раза ниже, чем во втором квартале 2017 года.

    По итогам полугодия выручка группы сократилась в 1,3 раза до 799,7 млн долларов.

    Рейсовые расходы выросли почти в 2 раза до 180,8 млн долларов. Расходы, связанные с оперированием судами, снизились на 19,7% до 320,5 млн долларов, тайм-чартерные расходы – на 42,3% до 40,1 млн долларов, общие и административные расходы – на 21,4% до 47,9 млн долларов.

    Доходы от оперирования судами упали в 6,4 раза до 20,4 млн долларов.

    Чистый убыток составил 49,6 млн долларов, в 2,3 ниже, чем за первое полугодие прошлого года.

     

     

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