DP World выиграл суд у Джибути

Международный арбитражный суд Лондона (LCIA) признал действия правительства африканского государства Джибути по установлению контроля над контейнерным терминалом Doraleh Container Terminal, которым управляет DP World, незаконными.

Суд постановил соглашение по концессии терминала Doraleh Container Terminal действительным вне зависимости от ряда нормативно-правовых актов Джибути, которые были приняты правительством для того, чтобы уклониться от обязательств, предусмотренных контрактом.

Напомним, как сообщал DP World, в феврале этого года правительство Джибути установило незаконный контроль над Doraleh Container Terminal. Правительство Джибути настаивает на прекращении контракта через прозрачный юридический процесс, подчеркивая, что DP World потерял все права на концессионный контракт.

По информации World Maritime News, правительство Джибути приняло решение разорвать контракт после неудачных попыток пересмотреть его условия. В частности, правительство не устраивали поступления от эксплуатации терминала, а также низкие показатели, что препятствовало экономическому росту и развитию Джибути.

В феврале этого года DP World подал иск в арбитраж, добиваясь признания концессии действительной и обязательной для исполнения правительством Джибути.