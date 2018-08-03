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    • Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 30

    03.08.2018

    • На прошлой неделе фрахтовые ставки из болгарских портов Черного моря на перевозку грузов судами прибрежного плавания выросли, на остальных направлениях ­– пошл

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