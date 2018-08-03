Рейн обмелел

Уровень воды в верхнем течении Рейна приближается к критической отметке. Транспортировка грузов баржами между Роттердамом и Антверпеном осуществляется с задержками. Речные перевозчики вынуждены либо прекратить операции, либо загружать суда только на треть.

В связи с этим Hapag-Lloyd предупреждает о возможных задержках доставки грузов. «До настоящего времени мы справлялись с большей частью клиентских запросов. Однако в ближайшие дни мы прогнозируем задержки, особенно в Южной Германии, Франции, Швейцарии и Австрии, – говорится в официальном сообщении компании. – Подобная ситуация ожидается в ближайшее время в среднем и нижнем течении Рейна».

По прогнозам Hapag-Lloyd, грузопотоки будут перенаправлены на другие виды транспорта – на железную дорогу и большегрузы, что приведет к дефициту провозной способности. «В связи с этим мы не всегда сможем выполнять клиентские запросы в рамках требуемого ими времени, – сообщает компания. – Кроме того, мы не сможем принимать заказы на транспортировку на некоторых направлениях».