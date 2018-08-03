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    • На ДВЖД запустили блоктрейн

    03.08.2018

    • 1 августа со станции Хабаровск II на приграничную с КНР станцию Гродеково Дальневосточной железной дороги отправлен первый грузовой поезд по технологии блоктрейн. Он был сформирован совместно с компаниями, осуществляющими переработку лесной продукции в Хабаровском крае, на совместном грузовом терминале Дальневосточной дирекции по управлению терминально-складским комплексом и ПАО «ТрансКонтейнер» на железнодорожной станции Хабаровск II.

    В составе поезда 21 платформа с 42 крупнотоннажными контейнерами, гружеными лесными грузами. 2 августа состав прибыл в пункт назначения, время в пути составило менее суток.

    В ДВЖД отмечают, что реализация этого проекта позволит увеличить объемы перевозимых грузов в КНР железнодорожным транспортом. В дальнейшей перспективе по технологии блоктрейн планируется отправка порядка 80 крупнотоннажных контейнеров в месяц. Технология блоктрейн предусматривает перевозку грузов по железной дороге закольцованными маршрутами, по жестким ниткам графика, позволяет оптимизировать планирование работы оператора, грузоотправителя, регулировать ритмичность прибытия контейнерных поездов на станцию назначения, обеспечить контроль за прохождением груза в режиме онлайн.

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