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    • Назначен замминистра – руководитель Росморречфлота

    03.08.2018

    • Распоряжением правительства РФ от 2 августа №1606-р заместителем министра транспорта РФ – руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта назначен Юрий Цветков.

    До настоящего назначения он занимал должность президента ОАО «Новошип».

    Биография:

    Родился в 1965 году в Новгороде.

    Окончил Ленинградское высшее инженерное морское училище им. адмирала С.О.Макарова по специальности «Судовождение на морских путях», Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «Экономика и управление на предприятии», «Экономика и государственные финансы», бизнес-школу университета г. Дарэм (Великобритания) и Маастрихтскую школу менеджмента (Нидерланды).

    Прошел путь от четвертого до второго помощника капитана на судах Балтийского морского пароходства и компании «Юником». Представлял интересы судовладельцев на немецких судостроительных верфях.

    В 1996-2008гг. работал в Счетной палате РФ, где курировал транспортную отрасль, руководил проверками Минтранса России, Федерального агентства морского и речного флота, предприятий и организаций морского и речного транспорта.

    В январе 2008 года занял должность заместителя генерального директора ОАО «Совкомфлот», принимал участие в интеграции ОАО «Новошип» и ОАО «Совкомфлот».

    С июля 2008 по октябрь 2009 гг. занимал должность первого вице-президента ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», затем вернулся в ОАО «Совкомфлот» на должность заместителя генерального директора – начальника отдела внутреннего аудита.

    В 2008-2011гг.  возглавлял ревизионную комиссию ОАО «Новошип», с 2011 года – член совета директоров компании, председатель комитета по аудиту.

    В 2012-2018гг. – президент ПАО «Новошип».

    Фото: Росморречфлот

    Распоряжение Правительства

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