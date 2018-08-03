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    • Концентрированная инспекционная кампания

    03.08.2018

    • С 1 августа по 30 ноября 2018 года в Большом порту Санкт-Петербург проводится концентрированная инспекционная кампания по проверке выполнения положений Приложения VI международной конвенции о предотвращении загрязнения с судов (МАРПОЛ-73/78) по вопросам, утвержденным Федеральным агентством морского и речного транспорта.

    Как сообщается в информационном письме капитана порта, проверка будет проводиться при проведении осмотра судна в соответствии с пунктами 58-64 «Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним», утвержденных приказом Минтранса от 26 октября 2017 года №463.

    Аналогичная проверка судов проводится также в иностранных портах в рамках региональных меморандумов.

     

     

     

     

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