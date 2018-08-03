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    • Контейнероборот китайских портов

    03.08.2018

    • Контейнерооборот 10 крупнейших контейнерных портов Китая по итогам первого полугодия 2018 года составил 89,1 млн TEU. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошло

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