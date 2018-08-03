Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Жирафы прилетели

    03.08.2018

    • Авиакомпания «ЭйрБриджКарго» рассказал о перевозке из Южной Африки в Китай 66 жирафов.

    Доставка осуществлялась на борту грузового Боинга 747F. Чартерный рейс был выполнен в конце июля из Йоханнесбурга в Чжэнчжоу через грузовой хаб AirBriageCargo в Шереметьево.  

    По информации компании, животные были предназначены для различных зоопарков провинции Хайнань. Общий вес живого груза составлял около 38 тонн.

    Учитывая трехметровый рост «пассажиров», заказчик предоставил специальные контейнеры, спроектированные для данной перевозки, чтобы обеспечить комфорт и безопасность животных.

    Жирафы летели по трое в каждом контейнере в сопровождении специалистов, с обеспечением достаточного количества питьевой воды и еды. 

    Выделенная команда abc CARE, состоящая из сертифицированных специалистов перевозчика, обесечивала организацию и выполнение чартерного рейса в соответствии с существующими отраслевыми правилами ИАТА по перевозке животных, включая правильное оформление всей необходимой документации.

    «Каждый раз, когда мы выполняем чартерный рейс с животными на борту, мы чувствуем на себе высокую степень ответственности для осуществления безопасности и благополучия животных», – отметил генеральный директор «ЭйрБриджКарго» Сергей Лазарев.

    По его словам, за первые 6 месяцев 2018 года рост объемов перевозок животных в АВС составил 18%.

    88
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2017АвиаперевозкиАвтоперевозкиГрузооборотМорские перевозкиРечные перевозкиРоссия 08.02.2018 Грузооборот российского транспорта
    Итоги 2017 года
    0
    AirBridgeCargoАвиаперевозки 23.01.2018 AirBridgeCargo увеличила объем перевозок
    Объем перевозок грузов авиакомпании «ЭйрБриджКарго» увеличился по итогам 2017 года на 13% и составил более 700 тыс. тонн. […]
    0
    AirBridgeCargoАвиалогистикаАвиаперевозкиВьетнам 25.07.2018 AirBridgeCargo будет летать в Хошимин
    Авиакомпания AirBridgeCargo открыла новый рейс в Хошимин. Хошимин стал 12-м по счету пунктом компании в Азии. Новый рейс […]
    0
    АвиаперевозкиВолга-ДнепрЯмал СПГ 29.03.2018 Авиагруз для Ямал СПГ
    Авиакомпания «Волга-Днепр» поделилась опытом доставки из Нового Уренгоя в Сабетту промышленного оборудования для проекта «Ямал СПГ». Транспортировка была […]
    0
    AirBridgeCargoАвиалогистикаАвиаперевозки 17.05.2018 Длинномеры в Китай
    Авиакомпания AirBridgeCargo поделилась опытом доставки 22-метровой трубы для проекта в сфере солнечной энергетики из Амстердама в Чжэнчжоу (Китай). […]
    0
    AirBridgeCargoАвиалогистикаАвиаперевозкиБудапештВенгрия 28.06.2018 AirBridgeCargo будет летать в Будапешт
    Авиакомпания «ЭйрБриджКарго» открывает новое направление перевозок – Будапешт.  Как сообщили SeaNews в компании, рейс будет выполняться два раза […]
    0
    АвиаперевозкиЕвросиб 14.05.2018 «Евросиб-Логистика» возобновила авиаперевозки
    ООО «Евросиб-Логистика» возобновило перевозки грузов авиатранспортом. Как сообщили SeaNews в компании, отправка была осуществлена в рамках сотрудничества с […]
    0
    АвиаперевозкиВолга-ДнепрНазначения 23.03.2018 Назначение в «Волге-Днепр»
    Коммерческим директором Volga-Dnepr UK, единого глобального центра по продажам чартерных грузовых перевозок авиакомпании «Волга-Днепр», назначен Тони Бокхэм. Как […]
    0
    AirBridgeCargoАвиалогистикаАвиаперевозкиТехнологииФармацевтика 16.05.2018 Контейнеры в воздухе
    Для фармацевтической продукции
    0
    DHLАвиаперевозкиЭкспресс-доставка 16.07.2018 DHL покупает самолеты
    DHL Express заказала 14 новых грузовых самолетов Boeing 777. Еще 7 воздушных судов – в опционе. По информации […]
    0
    АвиаперевозкиВолга-Днепр 31.01.2018 Носороги прилетели
    Авиакомпания «Волга-Днепр» поделилась опытом перевозки из Тель-Авива в Ростов-на-Дону двух южных белых носорогов. Рейс состоялся по заказу логистического […]
    0
    DHLАвиаперевозкиПеревозки животных 02.02.2018 Панды в полете
    DHL поделилась опытом перевозки из Китая в Финляндию двух панд. Из центра панд в китайском Дуджангья животных сначала […]
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    03.08.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 30
    03.08.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 30
    03.08.2018 Амстердам увеличил контейнерооборот на 30%
    02.08.2018 Грузооборот российского транспорта
    02.08.2018 Судооборот через Суэцкий канал
    02.08.2018 Негабарит для Богучанской ГЭС
    Контейнерные перевозки Показать всё
    03.08.2018 Контейнероборот китайских портов
    03.08.2018 Амстердам увеличил контейнерооборот на 30%
    03.08.2018 Безработные контейнеровозы
    02.08.2018 Новая техника на ПКТ
    02.08.2018 Смена руководства в ПЛП
    01.08.2018 Контейнерооборот Гонконга
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД