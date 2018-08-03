Жирафы прилетели

Авиакомпания «ЭйрБриджКарго» рассказал о перевозке из Южной Африки в Китай 66 жирафов.

Доставка осуществлялась на борту грузового Боинга 747F. Чартерный рейс был выполнен в конце июля из Йоханнесбурга в Чжэнчжоу через грузовой хаб AirBriageCargo в Шереметьево.

По информации компании, животные были предназначены для различных зоопарков провинции Хайнань. Общий вес живого груза составлял около 38 тонн.

Учитывая трехметровый рост «пассажиров», заказчик предоставил специальные контейнеры, спроектированные для данной перевозки, чтобы обеспечить комфорт и безопасность животных.

Жирафы летели по трое в каждом контейнере в сопровождении специалистов, с обеспечением достаточного количества питьевой воды и еды.

Выделенная команда abc CARE, состоящая из сертифицированных специалистов перевозчика, обесечивала организацию и выполнение чартерного рейса в соответствии с существующими отраслевыми правилами ИАТА по перевозке животных, включая правильное оформление всей необходимой документации.

«Каждый раз, когда мы выполняем чартерный рейс с животными на борту, мы чувствуем на себе высокую степень ответственности для осуществления безопасности и благополучия животных», – отметил генеральный директор «ЭйрБриджКарго» Сергей Лазарев.

По его словам, за первые 6 месяцев 2018 года рост объемов перевозок животных в АВС составил 18%.