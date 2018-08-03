Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Бункерная статистика Роттердама

    03.08.2018

    • Администрация порта Роттердам опубликовала статистику по отгрузкам бункерного топлива и смазочных материалов. В первом полугодии этого года они составили 4,99 куб. м – на 1,4% меньше, чем годом ранее.

    В то же время, объем продаж сжиженного природного газа в качестве судового топлива за первое полугодие этого года был в 1,6 раз больше, чем за весь прошлый год, – свыше 2 млн тонн.

    По итогам второго квартала объем бункеровки судов мазутом в Роттердаме сократился на 5,1% до 1,98 куб. м, газойлем – на 0,7% до 334,1 тыс. куб. м. Почти наполовину (на 48,7%) снизились отгрузки дизтоплива.

    Объем бункеровки СПГ во втором квартале составил почти 1,3 тыс. тонн – в 1,8 раз больше, чем в первом квартале.

    В течение последних пяти лет можно отметить снижение доли мазута в общем объеме бункерных операций – если по итогам 2013 года она составляла 94%, то по итогам 2017 года на мазуты приходилось уже 83%, а в первом полугодии этого года – 84%.

    Роттердам является самым большим бункерным портом Европы и входит в тройку крупнейших бункерных портов мира.

    Бункерная статистика Роттердама

    Увидеть его своими глазами и оценить масштаб операций можно будет в ходе High-Level Business Event Containers & Breakbulk, которая пройдет в Роттердаме 5-6 сентября этого года.

    Приглашаем принять участие в мероприятии.

    Фото: скриншот из ролика Администрации порта Роттердам

    76
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2017Контейнерные перевозкиКонтейнерооборотПортыРейтинг 19.07.2018 Порты-миллионеры
    Большой порт Санкт-Петербург поднялся в рейтинге на две строчки
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018НовостройСудостроение 13.07.2018 Судовладельцы заказывают меньше новостроев
    Объем новых заказов во втором квартале 2018 года – самый низкий с начала 2016 года
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017Global PortsКонтейнерооборотФинансы 14.03.2018 Финансы и TEU Global Ports
    «Мы видим рост доходов населения, быстрое восстановление потребительского спроса и продолжающийся рост уровня контейнеризации» – Михаил Логанов
    0
    2018ГрузооборотНовороссийский морской торговый портПриморскЯнварь 14.03.2018 НМТП пошел на снижение
    Консолидированный грузооборот группы НМТП за январь 2018 года составил 11,7 млн тонн, что на 7,8% меньше, чем за […]
    0
    2018Статистика таможниЧерные металлыЭкспортЯнварь 21.03.2018 Экспорт черных металлов
    По данным ФТС, по итогам января этого года объем российского экспорта черных металлов по сравнению с аналогичным месяцем […]
    0
    2018УгольФевральЭкспортЯнварь 17.04.2018 Экспорт угля и кокса
    По итогам 2 месяцев 2018 года объем российского экспорта каменного угля составил 26,2 млн тонн – это на […]
    0
    2017КонтейнерооборотФинляндия 13.02.2018 Все порты Финляндии
    Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам 2017 года составил 1,6 млн TEU. Это на 7,9% больше итогового […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018AgilityАпрельГлобальноМартФинансыЯнварь 28.05.2018 Финансы Agility
    Agility опубликовала финансовые показатели за первый квартал 2018 года. Выручка по группе увеличилась на 16% до 371,8 млн […]
    0
    2018ГлобальноКонтейнерооборотСингапурФевральШанхайЯнварь 13.03.2018 Контейнерооборот лидеров
    По итогам первых 2 месяцев 2018 года контейнерооборот Шанхая составил 6,3 млн TEU. За отчетный период через причалы […]
    0
    2018АпрельГлобальноФрахтовые ставки 09.04.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 14, 2018
    На 14 неделе года спотовые ставки на исследуемых трейдах показывают разнонаправленную динамику. Ставки на Персидский залив и на […]
    0
    2017Новороссийский морской торговый портРСБУФинансы 22.03.2018 НМТП снизил прибыль на четверть
    ПАО «Новороссийский морской торговый порт» опубликовало финансовые показатели за 2017 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета […]
    0
    2017АмстердамГрузооборотКонтейнерооборот 12.01.2018 Амстердам вырос на нефтепродуктах и сельхозгрузах
    Грузооборот порта Амстердам в 2017 году составил 81,3 млн тонн – на 2,5% больше, чем по итогам 2016 […]
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    03.08.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 30
    03.08.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 30
    03.08.2018 Амстердам увеличил контейнерооборот на 30%
    02.08.2018 Грузооборот российского транспорта
    02.08.2018 Судооборот через Суэцкий канал
    02.08.2018 Негабарит для Богучанской ГЭС
    Контейнерные перевозки Показать всё
    03.08.2018 Контейнероборот китайских портов
    03.08.2018 Амстердам увеличил контейнерооборот на 30%
    03.08.2018 Безработные контейнеровозы
    02.08.2018 Новая техника на ПКТ
    02.08.2018 Смена руководства в ПЛП
    01.08.2018 Контейнерооборот Гонконга
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД