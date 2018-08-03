Бункерная статистика Роттердама

Администрация порта Роттердам опубликовала статистику по отгрузкам бункерного топлива и смазочных материалов. В первом полугодии этого года они составили 4,99 куб. м – на 1,4% меньше, чем годом ранее.

В то же время, объем продаж сжиженного природного газа в качестве судового топлива за первое полугодие этого года был в 1,6 раз больше, чем за весь прошлый год, – свыше 2 млн тонн.

По итогам второго квартала объем бункеровки судов мазутом в Роттердаме сократился на 5,1% до 1,98 куб. м, газойлем – на 0,7% до 334,1 тыс. куб. м. Почти наполовину (на 48,7%) снизились отгрузки дизтоплива.

Объем бункеровки СПГ во втором квартале составил почти 1,3 тыс. тонн – в 1,8 раз больше, чем в первом квартале.

В течение последних пяти лет можно отметить снижение доли мазута в общем объеме бункерных операций – если по итогам 2013 года она составляла 94%, то по итогам 2017 года на мазуты приходилось уже 83%, а в первом полугодии этого года – 84%.

Роттердам является самым большим бункерным портом Европы и входит в тройку крупнейших бункерных портов мира.

Увидеть его своими глазами и оценить масштаб операций можно будет в ходе High-Level Business Event Containers & Breakbulk, которая пройдет в Роттердаме 5-6 сентября этого года. Приглашаем принять участие в мероприятии.

Фото: скриншот из ролика Администрации порта Роттердам