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    • Безработные контейнеровозы

    03.08.2018

    • По состоянию на 25 июля флот безработных контейнеровозов вырос как по вместимости, так и по количеству судов.

    По данным Dynamar, за две недели, предшествующие отче

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