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    • Амстердам увеличил контейнерооборот на 30%

    03.08.2018

    • Грузооборот порта Амстердам по итогам первого полугодия 2018 года составил 40,2 млн тонн – на 4,8% меньше, чем годом ранее.

    По информации Администрации порта, снижение произошло за счет угля и нефтепродуктов.

    Так, перевалка угля упала на 25,5% до 6,4 млн тонн. Грузопоток нефтепродуктов сократился на 6,7% до 22,1 млн тонн, что обусловлено ремонтно-профилактическими работами на одном из терминалов с одной стороны и снижением активности на фьючерсном рынке, что особенно сказалось на поставках дизтоплива.

    Прочие сухие грузы выросли на 163,8% до 5,2 млн тонн благодаря увеличению импорта строительных материалов, таких как песок и гравий.

    Перевалка сельхозгрузов выросла на 18,5% до 3,9 млн тонн.

    Брейкбалк, включая ро-ро, показал снижение на 1,6% до 889 тыс. тонн.

    Контейнерооборот через Амстердам вырос на 29,6% и составил 454 тыс. тонн, или 45,5 тыс. TEU. Одной из причин такого роста стал приход Samskip, который открыл сервис на Англию.

    Рост контейнерооборота сказался и на судообороте – число судозаходов увеличилось на 4,4% до 2514.

    В целом, импорт через Амстердам сократился на 7,8% до 24,2 млн тонн. Экспорт незначительно увеличился – на 0,1% до 16 млн тонн.

    Другие порты региона Нордзе-канала также снизили объемы перевалки – Иймуйден на 4,4% до 9,3 млн тонн, Бевервейк на 18,6% до 282 тыс. тонн и Занстад на 59,3% до 84 тыс. тонн.

    Суммарный грузооборот портов в регионе Нордзе-канала сократился на 5,1% и составил 49,4 млн тонн.

    Фото: Vollers

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