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    • Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 31, 2018

    02.08.2018

    • Сохраняющееся отсутствие турецких покупателей на рынке привело к корректировке фрахта на отгрузки из портов Азовского моря. 

    В связи с предстоящими длитель

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