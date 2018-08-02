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    • Судооборот через Суэцкий канал

    02.08.2018

    • За первое полугодие этого года через  Суэцкий канал прошло более  8,8 тыс. судов. Это на 3,6% больше показателя января-июня 2017 года.

    При этом число контейнеровозо

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