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    • Сотрудничество прикаспийских государств

    02.08.2018

    • Россия одобрила проект Соглашения между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта. Соответствующее распоряжение за подписью Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства РФ.

    Как отмечается в справке к документу, реализация Соглашения, в случае его подписания, будет способствовать сотрудничеству в области транспорта между прикаспийскими государствами, а именно Россией, Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и Туркменистаном.

    Согласно документу стороны, намерены развивать регион Каспийского моря в качестве крупного международного транспортно-логистического узла с развитой инфраструктурой и высоким уровнем взаимодействия прикаспийских государств при международных перевозках.

    Более подробно с документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

    №-1585-р.pdf

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