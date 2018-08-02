Сотрудничество прикаспийских государств

Россия одобрила проект Соглашения между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта. Соответствующее распоряжение за подписью Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства РФ.

Как отмечается в справке к документу, реализация Соглашения, в случае его подписания, будет способствовать сотрудничеству в области транспорта между прикаспийскими государствами, а именно Россией, Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и Туркменистаном.

Согласно документу стороны, намерены развивать регион Каспийского моря в качестве крупного международного транспортно-логистического узла с развитой инфраструктурой и высоким уровнем взаимодействия прикаспийских государств при международных перевозках.

Более подробно с документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

№-1585-р.pdf