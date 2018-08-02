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    • Смена руководства в ПЛП

    02.08.2018

    • По информации Global Ports, управляющим директором ОАО «Петролеспорт» с 1 августа назначен Альберт Лихолет.

    Эдуард Човушян, который до этого возглавлял ПЛП, уходит из Global Ports и будет работать в другой сфере.

    До настоящего назначения А.Лихолет семь лет занимал должность генерального директора ОАО «Новорослесэкспорт», контейнерным терминалом в составе группы «Новороссийский морской торговый порт», до этого он был управляющим контейнерным терминалом.

    А.Лихолет закончил Новороссийскую государственную морскую академию им. адм. Ф.Ф.Ушакова по специальности «управление и экономика». Свою карьеру в портовой отрасли он начал в 2002 году в качестве инспектора зерновых грузов на морских терминалах Новороссийска, Темрюка и порта Кавказ.

    В НЛЭ А.Лихолет пришел в 2003 году на должность координатора по развитию причалов и складских площадок, впоследствии занимал в компании ряд руководящих должностей. За это время НЛЭ в результате нескольких этапов развития стал современным контейнерным терминалом, который при этом продолжил обработку навалочных и генеральных грузов.

    «Г-н Лихолет обладает огромным опытом работы в портовой отрасли, который он сможет применить для того, чтобы ПЛП достиг высоких операционных результатов, и для максимизации возможностей роста компании в будущем. От имени компании я хотел бы поблагодарить г-на Човушяна за его огромный вклад в развитие Петролеспорта и успешное руководство предприятием на этапе его развития и расширения, в результате которого терминал стал современным высокотехнологичным портовым комплексом, каким он является сегодня», – прокомментировал генеральный директор УК «Глобал Портс» Владимир Бычков.

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