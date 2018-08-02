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    • Ребрендинг «Росморпорта»

    02.08.2018

    • В год своего 15-летия ФГУП «Росморпорт» провело ребрендинг, обновив свой корпоративный стиль. 

    Как отмечают в «Росморпорте», дизайн нового знака выполнен в современной лаконичной эстетике – предпочтение отдается абстрактным символам, которые обладают несколькими интерпретациями.

    В многозначном образе находят отражение меридианная сетка северного полушария Земли, изображения якоря, компаса и корпуса судна.

    «Логотип представляет глобальный, клиентоориентированный и технологичный бренд предприятия, которое обеспечивает морские порты страны современной инфраструктурой, флотом, сервисами и ИТ-решениями в целях безопасности мореплавания».

    Новый стиль будет использоваться в деловой переписке с 1 августа 2018 года. Обновленный логотип появится на униформе сотрудников ФГУП «Росморпорт», а также будет нанесен на суда и объекты предприятия.

     

     

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