Ребрендинг «Росморпорта»

В год своего 15-летия ФГУП «Росморпорт» провело ребрендинг, обновив свой корпоративный стиль.

Как отмечают в «Росморпорте», дизайн нового знака выполнен в современной лаконичной эстетике – предпочтение отдается абстрактным символам, которые обладают несколькими интерпретациями.

В многозначном образе находят отражение меридианная сетка северного полушария Земли, изображения якоря, компаса и корпуса судна.

«Логотип представляет глобальный, клиентоориентированный и технологичный бренд предприятия, которое обеспечивает морские порты страны современной инфраструктурой, флотом, сервисами и ИТ-решениями в целях безопасности мореплавания».

Новый стиль будет использоваться в деловой переписке с 1 августа 2018 года. Обновленный логотип появится на униформе сотрудников ФГУП «Росморпорт», а также будет нанесен на суда и объекты предприятия.