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    • Новый газовоз для «Сахалин Энерджи»

    02.08.2018

    • «Сахалин Энерджи» зафрахтовал новое судно – танкер-газовоз «Seri Cemara» для доставки партии СПГ одному из постоянных покупателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе вместо газовоза «Grand Mereya», который находится на плановом обслуживании и очередном освидетельствовании в Сингапуре. На днях танкер принял порт Пригородное.

    Как отмечают в «Сахалин Энерджи», для «Seri Cemara» это третья успешная погрузка с момента ввода газовоза в эксплуатацию, которая состоялась 30 апреля этого года. Судно под флагом Малайзии с современным дизайном и грузовместимостью порядка 147 тыс. куб. м построено на в Южной Корее. Пространственная конструкция, скрывающая грузовые танки, позволяет уменьшить не только количество тепловой энергии, поступающей в них из окружающей среды, но и значительно снизить аэродинамическое сопротивление при движении судна.

    На судне установлена система обработки балластной воды, которая сводит к минимуму влияние на биоразнообразие морей. Главная паровая турбина сверхвысокого давления является одним из самых современных и надежных типов судовых двигателей на сегодняшний день.

    По случаю первого захода судна на территорию Российской Федерации представители «Сахалин Энерджи» поздравили капитана и экипаж на борту «Seri Cemara».

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