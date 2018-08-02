Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Новая техника на ПКТ

    02.08.2018

    • АО «Первый контейнерный терминал» получил 12 новых портальных контейнеровозов CSC 340 производства Kalmar финской корпорации Cargotec. Техника закуплена в рамках программы технологического переоснащения.

    По информации Global Ports, договор на поставку был подписан в декабре 2017 года. Оборудование доставлено на ПКТ морским путем в собранном виде.

    Основные характеристики портальных контейнеровозов CSC 340:

    • грузоподъемность – 40 тонн;
    • максимальная скорость движения с 40-тонным грузом/без груза – 26/30 км/ч;
    • высота подъема, максимальная высота пролета под поверхность траверсы – 9,1 м;
    • высота опускания, минимальная высота прохода под поверхностью опущенной траверсы – 0,5 м;
    • собственная масса – 58 тонн.

    Новые АКВ оборудованы экономичными двигателями новой модификации, светодиодным освещением, противопожарными датчиками в отсеках силовых агрегатов и дополнительными лестницами для возможности эвакуации оператора непосредственно из кабины.

    На сегодня в парке перегрузочной техники ПКТ работают портальные контейнеровозы, ричстакеры, штабелеры порожних контейнеров, вилочные погрузчики и терминальные тягачи Kalmar.

     

     

    68
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    Global PortsM&AГруппа ДелоНазначенияОтставкиСовет директоров 12.04.2018 Кандидаты в Совет директоров Global Ports
    По информации Global Ports, на годовом собрании акционеров компании, которое назначено на 14 мая, предлагается избрать Совет директоров […]
    0
    APM TerminalsGlobal PortsНазначения 02.02.2018 Кандидат от APMT в Global Ports
    По информации Global Ports Investments, на 2 марта назначено внеочередное собрание акционеров компании, в повестке дня которого единственный […]
    0
    Global PortsM&AГруппа ДелоСлияния и поглощенияФАС 02.03.2018 Группе Дело разрешили купить Global Ports
    Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ООО «Управляющая компания «Дело» о приобретении Global Ports. Согласно материалам ФАС, в периметр […]
    0
    APM TerminalsRMGАвтоматизацияИталияКонтейнерный терминалОборудование 29.05.2018 Первые в Италии
    Автоматические RMG будут работать на терминале APMT
    0
    МодернизацияОборудованиеРостерминалугольТехнологииУголь 09.06.2018 «Ростерминалуголь» заменит вагоноопрокидыватель
    Стоимость проекта – более 500 млн рублей
    0
    Морской торговый порт Усть-ЛугаОборудованиеУгольУсть-ЛугаЮг-2 19.06.2018 Бульдозером по углю
    Новая техника для штивки угля на терминале «Юг-2»
    0
    ОборудованиеСахалинУголь 11.04.2018 Новое оборудование в Шахтерске
    Для рекордов
    0
    Восточная стивидорная компанияОборудованиеУголь 30.01.2018 ВСК оптимизирует работу с углем
    Введены в эксплуатацию передвижные установки пылеподавления
    0
    ОборудованиеРостерминалугольТехнологии 12.02.2018 Собственная разработка инженеров Ростерминалугля
    Поможет избежать столкновений спецтехники
    0
    2017Global PortsКонтейнерооборотФинансы 14.03.2018 Финансы и TEU Global Ports
    «Мы видим рост доходов населения, быстрое восстановление потребительского спроса и продолжающийся рост уровня контейнеризации» – Михаил Логанов
    0
    LiebherrКраныМорской торговый порт Усть-ЛугаОборудованиеУсть-ЛугаЮг-2 24.07.2018 Новый Liebherr на «Юге-2»
    На Многопрофильный перегрузочный комплекс «Юг-2» в порту Усть-Луга доставлен новый мобильный портовый кран Liebherr LHM 420. Как сообщили […]
    0
    Global PortsM&AГруппа ДелоСделкаСлияния и поглощения 12.04.2018 «Дело» закрыло сделку по Global Ports
    Группа Global Ports Investments PLC сообщила, что ее акционер, Transportation Investments Holding Limited (TIHL) проинформировала группу о завершении […]
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    02.08.2018 Грузооборот российского транспорта
    02.08.2018 Судооборот через Суэцкий канал
    02.08.2018 Негабарит для Богучанской ГЭС
    02.08.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 31, 2018
    01.08.2018 Грузы РЖД
    01.08.2018 Грузы «Дела»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    02.08.2018 Новая техника на ПКТ
    02.08.2018 Смена руководства в ПЛП
    01.08.2018 Контейнерооборот Гонконга
    01.08.2018 Контейнерные фрахтовые индексы, неделя 30, 2018
    31.07.2018 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    31.07.2018 Из Находки в Калининград за 11 суток
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД