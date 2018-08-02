Новая техника на ПКТ

АО «Первый контейнерный терминал» получил 12 новых портальных контейнеровозов CSC 340 производства Kalmar финской корпорации Cargotec. Техника закуплена в рамках программы технологического переоснащения.

По информации Global Ports, договор на поставку был подписан в декабре 2017 года. Оборудование доставлено на ПКТ морским путем в собранном виде.

Основные характеристики портальных контейнеровозов CSC 340:

грузоподъемность – 40 тонн;

максимальная скорость движения с 40-тонным грузом/без груза – 26/30 км/ч;

высота подъема, максимальная высота пролета под поверхность траверсы – 9,1 м;

высота опускания, минимальная высота прохода под поверхностью опущенной траверсы – 0,5 м;

собственная масса – 58 тонн.

Новые АКВ оборудованы экономичными двигателями новой модификации, светодиодным освещением, противопожарными датчиками в отсеках силовых агрегатов и дополнительными лестницами для возможности эвакуации оператора непосредственно из кабины.

На сегодня в парке перегрузочной техники ПКТ работают портальные контейнеровозы, ричстакеры, штабелеры порожних контейнеров, вилочные погрузчики и терминальные тягачи Kalmar.