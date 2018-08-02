Негабарит для Богучанской ГЭС

«РЖД Логистика» поделилась опытом доставки негабаритного груза – трансформатора – для восстановления работы Богучанской ГЭС.

Проект был реализован новосибирским филиалом компании в тесном сотрудничестве с Красноярской железной дорогой.

Перевозка по железной дороге осуществлялась со станции Красноярск-Северный до села Карабула Красноярского края, плюс автодоставка на «первой и последней миле».

Для доставки груза размером 9,5 х 3,5 х 4,3 м и весом 207 тонн потребовался специализированный подвижной состав грузоподъемностью 220 тонн.

По информации компании, перевозка заняла 5 суток с учетом всех технологических и инфраструктурных ограничений.