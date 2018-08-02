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    • Назначен советник министра транспорта РФ

    02.08.2018

    • Приказом министра транспорта Российской Федерации от 01.08.2018 № 983/к Александр Николаев назначен на должность советника министра транспорта Российской Федерации. До настоящего назначения он занимал должность советника руководителя Федерального дорожного агентства.

    По информации Росавтодора, А.Николаев начал трудовую деятельность в 1992 году. До 2010 года работал на разных должностях в ряде государственных предприятий и коммерческих структур в Братске, Москве и Иркутске.

    С 2010 года занимал должности начальника департамента дорожного строительства, благоустройства и транспорта, а затем заместителя мэра – председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Иркутска. Возглавлял ГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», а также подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Южный Байкал». Под его руководством в ФКУ Упрдор «Южный Байкал» был внедрен комплекс проектных решений, которые позволили систематизировать и оптимизировать работу всех отделов учреждения в кратчайшие сроки.

    С февраля 2017 года А.Николаев занимал должность советника руководителя Федерального дорожного агентства и курировал вопросы по внедрению методов проектного управления в деятельности Росавтодора.

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